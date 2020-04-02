Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку с Дереком Чисорой

При этом Усик не отказывает себе в развлечениях. В этот раз украинец станцевал прямо во время тренировки под песню «Руки вверх – Ты назови его, как меня», пишет Politeka.

"Александр,тебе надо было на большую сцену,из каждой машины тебя слышно было бы,зачем ты пошел в бокс ,талант закрыл в землю", " Певец", "Какой бой? Пока до боя дойдет Саша травму получит во время танцев" - пишут подписчики.

К слову, Александр Усик поделился мнением, относительно возможного поединка против Тайсона Фьюри.

Британец ранее заявил, что может победить украинца даже если будет держать одну руку завязанной за спиной. Ответ Усика не заставил себя долго ждать.

"Мне Фьюри симпатичен, как он себя ведет. Многие видят в нем дурака, но я знаю, что все это запланировано. Если он считает, что может победить меня с завязанной рукой за спиной, то я могу закрыть себе глаза, завязать одну руку себе за спину и еще пусть кто-то меня держит за ногу", - заявил Усик.

Напомним, что Усик сделал признание накануне боя с Чисорой: "Ко всем своим поединкам я...".

Как сообщала Politeka, озвучена цена самого дешевого билета на поединок Усик - Чисора.

Также Politeka писала, что Чисора пригрозил Усику накануне боя: "Он у меня затанцует".