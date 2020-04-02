Тренування можуть стати причиною серйозних травм
Це продемонстрував герой відео, яке активно поширюється в мережі. На записі можна побачити, як на людину падає важкий металевий снаряд.
Чоловік кілька разів піднімає важкий снаряд над головою, стоячи в спеціальній рамі для вправ. Однак коли він пробує змінити стійку, на нього падає спортивний інвентар.
Про деталі інциденту відомо мало. Невідомим є місце подій, її учасник, його професійний рівень підготовки. З відео можна зробити висновок, що чоловік перебував у досить непоганій фізичній формі судячи по його м'язам
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Також невідомо, наскільки постраждав чоловік на відео. Але удар такого масивного металевого виробу в районі грудей повинен однозначно стати причиною травми, яка може навіть нести загрозу для життя.
Крім того, нещодавно ми писали, що найшвидшому нокауту в історії ММА в березні виповнилося 6 років.
Сталося це у Лондоні, де в октагон вийшли середньоваговики Марк Гаррет і Сем Херон.
Ледь пролунав сигнал до початку сутички, як Гаррет потужним хайкиком в голову «зрубив» Херона, відправивши його в глухий нокаут.
На це бійцеві-рекордсмену знадобилися 1,13 секунди, після чого він отримував привітання, а переможений супротивник — допомога лікарів.
Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.
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