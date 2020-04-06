Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала свою ідеальну фігуру на тренуванні

Чемпіонка України зі стрибків у довжину активно веде свою сторінку в Instagram і ділиться з шанувальниками новими кадрами з свого життя. Як повідомляє Politeka, на цей раз Марина вирішила поділитися знімком, зробленим під час тренування.

На фото спортсменка позує на стадіоні у спортивному костюмі з облягаючих штанів і короткого топа. Такий наряд наочно демонструє, що Марина знаходиться у відмінній формі. Окремої уваги заслуговують накачаний прес і м'язисті плечі чемпіонки. На фото Марина зосереджено дивиться кудись у далечінь.

«Вогонь у твоєму серці залежить тільки від тебе», - підписала фото сама спортсменка.

Її прихильники не могли не прокоментувати таке виразне фото.

«Красуня», «Виглядаєш чудово», «Сильна», «Чорт», «Така прекрасна дівчина», - пишуть люди.

Раніше Бех-Романчук показала, чим розважається на карантині.

«Nike Living Room Cup – перший тиждень. І ось мій результат. 45 секунд – 127 повторень. Не погано, як для першого результату», - йшлося у публікації в її Instagram.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Романчук позувала в міні-наряді, виконуючи скручування на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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