Український супертяж Олександр Усик показав швидкість своїх ударів під час тренування

Екс-чемпіон світу у важкій вазі опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.

"Віддавайтеся повністю своїй справі", - підписав відео боксер.

На відео він показав як працює руками за допомогою спеціальної груші. "На момент уявив голову Дерека", "Братик пояса чекають твого години !!! Дай боже сили і терпіння!", "Чісорі не пощастить", "Машина", "Ти - найкращий, боксуй за титул", - пишуть шанувальники боксера.

До речі, Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.

"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.

Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точності його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний.

Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.

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