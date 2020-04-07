Чи є в ньому українці?

Британський супертяж Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) назвав боксерів, які на його думку є найкращими

Про це він розповів під час відеоінтерв'ю з новинним порталом Fighthype.

«Я почну з IQ. Це складно. Шугар Рей Робінсон або Леонард. Я назву Леонарда, тому що він ближче до моєї ері. «Трималку» я б вибрав Евандера Холіфілда. Мужність і підборіддя Евандера Холіфілда. Джеб – Ларрі Холмса. Робота ніг – Мухаммед Алі. Рухи головою – Майк Тайсон».

Раніше ми писали, що Олександр Повєткін прокоментував можливість проведення реваншу з Володимиром Кличком, який планує відновити професійну кар'єру.

Перша зустріч на рингу Кличка і Повєткіна відбулася в жовтні 2013 року у Москві, і тоді український боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, зберігши свої чемпіонські титули.

Як заявив Олександр Повєткін, він буде готовий розглянути можливість повторного поєдинку з Володимиром Кличком, якщо той дійсно прийме рішення повернутися в бокс.

«Якби надійшла пропозиція щодо бою з Володимиром Кличком, я, звичайно, побоксував би. Мені було б цікаво.

Хочеться реваншу, поборотися за звання чемпіона світу з Ентоні Джошуа. Хочеться з усіма сильними боксувати. Сподіваюся, виправлю деякі помилки до нашого наступного бою, якщо вдасться його організувати коли-небудь», — сказав Повєткін.

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