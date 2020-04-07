Зараз так не грають

Київське "Динамо" 7 квітня 1999 року провело легендарний матч

В Києві на НСК "Олімпійський" тоді підопічні Валерія Лобановського зіграли перший матч півфіналу Ліги чемпіонів з мюнхенською "Баварією", пише Обозреватель.

Українська команда, в якій тоді блищали Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Головко, Валентин Белькевич, Андрій Гусін і багато інших просто катком пройшлася по іменитому опоненту на початку гри і до 15-й хвилині повів у рахунку завдяки голу Шевченка.

У матчі німці здобули мінімальну перемогу 1:0 і вийшли у фінал на «Манчестер Юнайтед», якому поступилися, можливо, в самій драматичній кінцівці фіналів ЛЧ в історії.



До речі, захисник Динамо Карлос Самбрано поскаржився на нелегке життя в київському клубі

«Щоб не сталося В Динамо відразу міняють іноземця, а не українця. У мене в клубі є друг, хорват Йосип Піваріч. Він грав у фіналі останнього чемпіонату світу! Але зараз, також як і я, грає в дублі. Ми могли б принести багато користі нашому клубу, але "Динамо" не потрібні наші послуги. Ось так…», - заявив 30-річний перуанський захисник.

Як повідомляє портал ESPN, він повинен буде замінити в аргентинському клубі захисника Паоло Гольця, який, швидше за все, покине Боці.

Раніше перуанцем цікавилися Лос-Анжелес Гелексі, Орландо Сіті і Альянсу Ліма, але до конкретних пропозицій справа так і не дійшла.