Американський боєць змішаного стилю Хорхе Масвидаль переміг свого співвітчизника Бена Аскрена в рамках турніру UFC 239 в Лас-Вегасі
Для перемоги нокаутом Масвидалю знадобилося всього п'ять секунд.
Пропустивши удар коліном в голову, Аскрен звалився на настил і вже не зміг піднятися.
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Цей нокаут став найшвидшим в історії UFC.
Нещодавно ми писали, що найшвидшому нокауту в історії ММА в березні виповнилося 6 років.
Сталося це у Лондоні, де в октагон вийшли напівсередньоваговики Марк Гаррет і Сем Херон.
Ледь пролунав сигнал до початку сутички, як Гаррет потужним хайкиком в голову «зрубав» Херона, відправивши його в глухий нокаут.
На це бійцеві-рекордсмену знадобилися 1,13 секунди, після чого він отримував привітання, а переможений супротивник — допомога лікарів.
Раніше ми писали, що в Манчестері відбувся бій у суперважкій вазі між британцем Хьюї Ф'юрі - двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, і чехом Павлом Соуром.
Ф'юрі відразу проявив лідерські якості і намагався пробити захист суперника з середньої дистанції.
В кінці другого раунду Ф'юрі відправив Соура в нокдаун правим боковим. У третьому раунді чеський боксер знову опинився на канвасі, після чого кут Соура викинув на ринг рушник.
Ф'юрі відправив у нокаут Соур в третьому раунді.
Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.
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