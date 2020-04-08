Турнір зі змішаних єдиноборств Raged ознаменувався однією з найбільш коротких сутичок в історії ММА

Три секунди знадобилося одному з бійців, щоб стати переможцем бою.

В октагоні зустрілися Ріккі Уайатт і Яннік Мезеповс.

Останньому не вдалося стати тріумфатором в цей вечір, але в історію він все ж потрапив: ухилившись від удару опонента ногою, Уайатт завдав зустрічний нищівний удар прямо в щелепу Мезеповса.

З моменту початку бою пройшло три секунди.

До речі, найшвидшому нокауту в історії ММА в березні виповнилося 6 років.

Сталося це у Лондоні, де в октагон вийшли напівсередньоваговики Марк Гаррет і Сем Херон.

Ледь пролунав сигнал до початку сутички, як Гаррет потужним хайкіком в голову «зрубав» Херона, відправивши його в глухий нокаут.

На це бійцеві-рекордсмену знадобилися 1,13 секунди, після чого він отримував привітання, а переможений супротивник — допомога лікарів.

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