Турнір зі змішаних єдиноборств Raged ознаменувався однією з найбільш коротких сутичок в історії ММА
Три секунди знадобилося одному з бійців, щоб стати переможцем бою.
В октагоні зустрілися Ріккі Уайатт і Яннік Мезеповс.
Останньому не вдалося стати тріумфатором в цей вечір, але в історію він все ж потрапив: ухилившись від удару опонента ногою, Уайатт завдав зустрічний нищівний удар прямо в щелепу Мезеповса.
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З моменту початку бою пройшло три секунди.
До речі, найшвидшому нокауту в історії ММА в березні виповнилося 6 років.
Сталося це у Лондоні, де в октагон вийшли напівсередньоваговики Марк Гаррет і Сем Херон.
Ледь пролунав сигнал до початку сутички, як Гаррет потужним хайкіком в голову «зрубав» Херона, відправивши його в глухий нокаут.
На це бійцеві-рекордсмену знадобилися 1,13 секунди, після чого він отримував привітання, а переможений супротивник — допомога лікарів.
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