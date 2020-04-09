Цей знімок мало хто бачив

Фото братів Кличків, яке бачили одиниці, з'явилося в мережі

Популярний Youtube-канал опублікував стару фотографію, на якій зображені Володимир і Віталій з молодим Енді Руїсом-молодшим.

Фото викликало бурю емоцій серед користувачів мережі.

Одні порівнюють мексиканського екс-чемпіона в суперважкій вазі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юрієм Корявченковим (Юзиком). Інші жартують, що на фото третій брат Кличко, про якого ніхто раніше не чув.

"Я спершу подумав третій Кличко, про якого ми не знаємо", "більше на Юзика схожий".

Раніше ми писали, що американський фахівець Джеймс Алі Башир зараз не бачить боксера, який міг би претендувати на роль лідера суперважкого дивізіону

Про це Башир розповів в інтерв'ю порталу Tribuna.com.

На думку Алі Башира, враховуючи поточний розклад сил в "королівському" дивізіоні, його колишньому лідеру Володимиру Кличку слід відновити кар'єру.

"Ніхто зараз не є кращим боксером у надважкій вазі. Для мене зараз немає №1. Тайсон Ф'юрі - не номер один, Джошуа - теж не №1. Ніхто зараз не №1. Зараз ідеальний час для Володимира Кличка повернутися в бокс. Думаю, він зможе розібратися з цими хлопцями", - заявив Алі Башир.

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