Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) назвав легенду, з якою цікаво було б побоксувати

Про це він розповів в інтерв'ю ЭХО Київ.

"З Мохаммедом Алі цікаво було б побоксувати, божевільний чувак, звичайно. Але не тільки через те, що він обігнав свій час в боксі і завоював ставлення до людей. Через його любов до людей", - поділився Усик.

Крім того, нещодавно Олександр Усик показав швидкість своїх ударів під час тренування.

Екс-чемпіон світу у важкій вазі опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.

"Віддавайтеся повністю своєму справі", - підписав відео боксер.

На відео він показав як працює руками з допомогою спеціальної груші. "На момент представив голову Дерека", "Братик пояса чекають твого години !!! Дай боже сили і терпіння!", "Чісорі не пощастить", "Машина", "Ти - найкращий, боксує за титул", - пишуть шанувальники боксера.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

Також Politeka писала, що Усик "нокаутував" хейтера на очах у фанатів: "Ти боягуз".