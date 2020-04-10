Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, показала свою неймовірну розтяжку

Олімпійська чемпіонка провела практичне заняття для гімнасток, яке потім опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На відео Анна показує складні вправи на розтяжку для тих, хто професійно займається гімнастикою. Різатдінова показує чудеса розтяжки, сідаючи на шпагат, задираючи ноги і роблячи ними круги. За годину тренування вона показала можливості свого тіла практично на 100%. Ось це витримка!

«Вчора на нашому онлайн тренуванні були присутні понад 1000 гімнасток! Спасибі кожному», - написала зірка.

За годину відео подивилися більше 3 тисяч разів. Фанати дякують Анні за можливість підтримувати фізичну форму незважаючи на карантин.

«Ми були, живемо в Турині. Дякую за тренування, доньці дуже сподобалося!!!», «Спасибі велике Анна! Ви особлива!», «Спасибі велике за тренування!!! Все було супер!!!», - пишуть шанувальники.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова поділилася буденним фото, на якому вона лежить на підлозі, задерши одну ногу вгору. Таким чином, гімнастка продемонструвала чудеса розтяжки.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова розставила ноги і блиснула пружним тілом: очей не відірвати.

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