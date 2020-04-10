Португальський футболіст, який виступає за італійський клуб «Ювентус», Кріштіану Роналду похвалив українську легкоатлетку Юлію Левченко

У себе в Instagram футболіст розмістив сторіз після того, як українка виконала його челендж в рамках "Nike Living Room Cup”, передає Politeka.net.

Нагадаємо, що п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" опублікував ролик, в якому зробив 142 скручування тіла за 45 секунд, і запропонував підписникам побити його рекорд.

Левченко вдалося виконати цю вправу 80 разів, що дозволило їй опинитися в Instagram-сторіс Кріштіану.

"Принцеса", "На це можна дивитися вічно", "Молодець", "Красуня" - коментують підписники відео української спортсменки.

Раніше ми писали, що Юлія Левченко показала, як тренується вдома