Португальський футболіст, який виступає за італійський клуб «Ювентус», Кріштіану Роналду похвалив українську легкоатлетку Юлію Левченко
У себе в Instagram футболіст розмістив сторіз після того, як українка виконала його челендж в рамках "Nike Living Room Cup”, передає Politeka.net.
Нагадаємо, що п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" опублікував ролик, в якому зробив 142 скручування тіла за 45 секунд, і запропонував підписникам побити його рекорд.
Левченко вдалося виконати цю вправу 80 разів, що дозволило їй опинитися в Instagram-сторіс Кріштіану.
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"Принцеса", "На це можна дивитися вічно", "Молодець", "Красуня" - коментують підписники відео української спортсменки.
Раніше ми писали, що Юлія Левченко показала, як тренується вдома
Левченко показала уболівальникам, що залишається вдома і дотримує всі правила під час карантину. Фотографіями спортсменка поділилася у своєму Інстаграмі.
У коментарях користувачі мережі пишуть компліменти Левченко
"Це круто. Будь крутою, хороший захист" "Красуня", "Будь в безпеці", "Захоплююче".
Нагадаємо, українська легкоатлетка засвітила всі принади фігури під час тренування.
Як повідомляла Politeka, українська легкоатлетка показала, як ховається від вірусу в райському місці.
Також Politeka писала, що легкоатлетка Левченко вразила красою на карантині, фото.