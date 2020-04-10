Київське "Динамо" 9 квітня 1975 року здобуло перемогу над "ПСВ з Ейндховена в першому півфінальному матчі Кубка володарів кубків з рахунком 3:0.

Незважаючи на поразку в зустрічі з рахунком 2:1 (гол забив Леонід Буряк), "Динамо" зуміло вийти у фінал, де грало з угорським "Ференцварош", передає Обозреватель.

У вирішальному матчі кияни впевнено розібрались з суперниками, забивши три м'ячі.

Таким чином, "Динамо” стало першою радянською командою, яка змогла виграти європейський трофей.

Нещодавно ми писали, що київське "Динамо" 7 квітня 1999 року провело легендарний матч

В Києві на НСК "Олімпійський" тоді підопічні Валерія Лобановського зіграли перший матч півфіналу Ліги чемпіонів з мюнхенською "Баварією".

Українська команда, в якій тоді блищали Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Головко, Валентин Белькевич, Андрій Гусін і багато інших просто катком пройшлася по іменитому опоненту на початку гри і до 15-й хвилині повів у рахунку завдяки голу Шевченка.

У матчі німці здобули мінімальну перемогу 1:0 і вийшли у фінал на «Манчестер Юнайтед», якому поступилися, можливо, в найдраматичнішій кінцівці фіналів ЛЧ в історії.