Російський боксер Артур Бетербієв розповів, з ким хотів би вийти в ринг
Бетербієв висловив бажання побитися з українцем Олександром Усиком, який перейшов в супертяжі.
"Назвати трьох суперників, з якими хотів би зустрітися? З Олександром Усиком, Канело і об'єднувальний бій за чотири пояси в моїй вазі. Без різниці з ким", — сказав Бетербієв.
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До речі, ще один російський боксер Мурат Гассієв заявив, що хоче провести бій-реванш з українцем Олександром Усиком.
«У мене є чотири бою в моїй кар'єрі, які мені особливо запам'яталися: з Денисом Лебедєвим, коли я став чемпіоном світу, потім я провів успішний захист з Кшиштофом Влодарчиком, потім об'єднав пояси в поєдинку з Юниером Дортикосом.
Ну й бій за звання абсолютного чемпіона з Олександром Усиком. Було б чудово провести реванш з Усиком. Але на сьогоднішній день у нас трохи різні дороги", - заявив Гассієв.
Раніше ми писали, що український супертяж Олександр Усик, розповів про можливість проведення другого поєдинку проти Мурата Гассієва.
«Мене часто запитують, що я можу сказати про Мурата Гассієва. Чудовий спортсмен і вихована людина. Подяка батькам за виховання такого чоловіка. Я хотів би провести ще один поєдинок? Якщо це буде мати сенс, то чому б і ні? На даний момент я про це не думав. Не знаю, хочу чи не хочу. Навіть не можу відповісти вам на це питання. Якщо це буде вигідно нам обом, то можна провести бій», – сказав Олександр.
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