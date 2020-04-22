Третій поєдинок Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер не відбудеться без вболівальників

Промоутер Боб Арум заявив, що проводити цей бій без фанатів - не має фінансового сенсу.

«Другий бій Ф'юрі - Вайлдер приніс 17 мільйонів доларів від продажу квитків. Як їх можна замінити, якщо проводити бій без фанів? Ніяк.

Так що доведеться чекати, коли поєдинки можна буде проводити повноцінно з уболівальниками. Це дуже велика подія, щоб організувати його з порожнім залом», - сказав Арум.

Бій був запланований на осінь, але відомо, що в цьому році в США не будуть дозволені заходи з фанами, тому скоріше за все в цьому році бій-реванш не відбудеться.

Нещодавно ми писали, що батько чемпіона світу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не вважає, що його синові слід затримуватися в профібоксі

Про це Джон Ф'юрі заявив після того, як його син виграв реванш у Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі-старший зазначив, що Тайсон зробив у спорті вже достатньо, а значить прийшов час приділити час сім'ї.

«Я хочу, щоб мій син завершив кар'єру прямо зараз. Він вже достатньо зробив. Для нього це була важка битва. Вистачить. Хочу, щоб він негайно повісив рукавички на цвях. І я думаю, що він сам тримає це в розумі. Все одно більшого йому не досягти, він виграв всі титули в профібоксі», - заявив Ф'юрі-старший в інтерв'ю Daily Mirror.

Крім того, батько Тайсона Ф'юрі розповів, що його син вже пройшов свій головний бій.

«Він віддав боксу всього себе, і йому більше нічого доводити. Позаду 13 років у профі, а свою головну битву він вже виграв. Йому 32 роки, у нього молода сім'я, і його діти заслужили, щоб батько був поруч. Він зробив вже достатньо — ось моя думка», — уклав Джон.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Вайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальному моменті реваншу Ф'юрі - Вайлдер, американець не стримався.