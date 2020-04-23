Непереможений американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) жодного разу протягом професійної кар'єри не програв через те, що мав приголомшливу захисну техніку

Найкращий нокаут американець провів вже в 11-му поєдинку на профі-рингу, пише xsport.ua.

Тоді він ще не вийшов на рівень pay-per-view і бився у 8-раундовому поєдинку в андеркарді шоу Montana – Кін. Суперником Мейвезера став мексиканський джорнімер Філіпе Гарсія.

Якщо до зустрічі з американцем він, хоч і рідко, але все ж таки перемагав, то після цього нокауту програв ще чотири бої поспіль і завершив кар'єру.

Раніше ми писали, що Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонти Девіса

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.