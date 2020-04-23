Американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений, що нокаутує Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

У той же час, він вважає, що українець хоче покарати його за зухвалу поведінку.

Слова американця наводить The Express:

«Знаєте, ми залізли йому в голову. Ні, не так. Мій батько заліз йому в голову. Ви ж ніколи раніше не бачили, щоб Ломаченко говорив лайно. Він змушує свої руки говорити. Б'є суперників і змушує їх здаватися.

Він відчуває щось. Він відчуває загрозу. Він хоче, щоб коли все це завершилося, то у нього була можливість нам поглянути в очі і сказати щось типу такого лайна: «Ніколи більше не проявляйте до мене неповагу».

Але я абсолютно впевнений, що нокаутую його. Немає різниці, якою рукою. Однією з них я відправлю його дупу в нокаут».

До речі, бій в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом не відбудеться

Поєдинок повинен був пройти 30 травня в Нью-Йорку (США).

Про скасування стало відомо після того, як Всесвітня боксерська організація (WBO), чемпіонським поясом якої володіє наш співвітчизник, оголосила про скасування всіх поєдинків під своєю егідою до 30 червня.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.