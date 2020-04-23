Промоутер українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) Олександр Красюк, висловився про наступний поєдинок свого підопічного

У коментарі порталу BoxingNews24 Красюк заявив, що бій проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) стане найсерйознішим викликом в профі кар'єрі Олександра.

«Чісора – справжній супертяж. Він сильний і важкий, у Дерека є величезний досвід у хевівейті. Чісора бився з Віталієм Кличком і Девідом Хеєм. Він виходив у ринг практично з усіма серйозними опонентами серед нинішніх боксерів. Чісора знає, як вести себе на рингу. На даному етапі Чісора може стати серйозним викликом у професійній кар'єрі Усика. У хевівейті бійці б'ють трохи сильніше, ніж в першій важкій вазі».

До речі, британський суперважковаговик Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.

"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.

Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точності його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний.

Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.

Зазначимо, що найдешевший квиток на бій Усик-Чісора можна купити за 40 фунтів стерлінгів (1320 гривень), а найдорожчий за 800 фунтів (26400 грн).

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