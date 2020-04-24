Тенісистка Ешлі Харклроуд здивувала користувачів мережі відвертим фото
34-річна американка, мабуть, від нудьги на карантині виклала своє оголене фото.
На знімку титулована спортсменка зображена у себе вдома абсолютно голою.
"Економимо гроші на одязі", - підписала фотографію спортсменка.
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Дівчина часто публікує відверті фото.
Знімки тенісистки збирають сотні лайків.
Користувачі мережі і шанувальники пишуть компліменти і захоплюються фігурою тенісистки.
Нещодавно ми писали, що професійна тенісистка Аріна Соболенко порадувала своїх шанувальників в Instagram пікантним фото.
11-я ракетка світу опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому лежить на столі лише в одних джинсах.
"18+" - підписала фото тенісистка.
Раніше ми писали, що українська тенісистка Березня Костюк виграла турнір ITF у Каїрі з призовим фондом $60 тисяч.
У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большової, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.
Костюк святкувала перемогу і у парному розряді в Каїрі, де виступала в дуеті з росіянкою Камілою Рахімовій. У фіналі вони перемогли тандем українки Анастасії Шошиной і Паули Кании з Польщі. Матч тривав 75 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 2:6, 10-6.
Нагадаємо, що тенісистка Зарецька влаштувала боксерський поєдинок з хлопцем під час карантину.
Як повідомляла Politeka, тенісистка Світоліна у спідниці засвітила зайве на фотосесії.
Також Politeka писала, що Світоліна захопила ідеальною фігурою: очей не відвести.