Українська тенісистка Ольга Янчук любить публікувати жаркі фото
Зараз 25-річна українка перебуває на 687-му місці рейтингу WTA, а найкращим показником є 213-я позиція в 2017 році.
Востаннє Янчук виходила на корт у вересні 2019 року на турнірі ITF у Празі. На її рахунку 11 титулів ITF в одиночному розряді і 4 – в парному.
Вона також брала участь в одному турнірі Великого шолома, але програла у першому раунді кваліфікації на US Open.
"Ми прокинемося в іншій країні, як в 91-м": столиці готують до введення військ, мер пробалакався
Голодний бунт перекинувся на новий регіон, українці виходять на вулиці: "Ми більше не можемо"
Виплати під загрозою: екстрена заява Фонду соцстрахування, грошей вистачить не всім
У мережі з'явилося пророцтво Пугачової про свою незвичайну дочку Лізу, фото: "Це ж копія..."
Дівчина часто публікує фото - і дійсно, спортсменці є що показати.
У спортсменки майже 25 тисяч підписників.
"Ви шалено красива", "Шикарна", "яка красуня", - пишуть в коментарях.
До речі, професійна тенісистка Аріна Соболенко порадувала своїх шанувальників в Instagram пікантним фото
11-я ракетка світу опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому лежить на столі лише в одних джинсах.
"18+" - підписала фото беларуская тенісистка.
Раніше ми писали, що українська тенісистка Березня Костюк виграла турнір ITF у Каїрі з призовим фондом $60 тисяч.
У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большової, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.
Нагадаємо, що тенісистка Зарецька влаштувала боксерський поєдинок з хлопцем під час карантину.
Як повідомляла Politeka, тенісистка Світоліна у спідниці засвітила зайве на фотосесії.
Також Politeka писала, що Світоліна захопила ідеальною фігурою: очей не відвести.