Українська тенісистка Ольга Янчук любить публікувати жаркі фото

Зараз 25-річна українка перебуває на 687-му місці рейтингу WTA, а найкращим показником є 213-я позиція в 2017 році.

Востаннє Янчук виходила на корт у вересні 2019 року на турнірі ITF у Празі. На її рахунку 11 титулів ITF в одиночному розряді і 4 – в парному.

Вона також брала участь в одному турнірі Великого шолома, але програла у першому раунді кваліфікації на US Open.

Дівчина часто публікує фото - і дійсно, спортсменці є що показати.

У спортсменки майже 25 тисяч підписників.

"Ви шалено красива", "Шикарна", "яка красуня", - пишуть в коментарях.

До речі, професійна тенісистка Аріна Соболенко порадувала своїх шанувальників в Instagram пікантним фото

11-я ракетка світу опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому лежить на столі лише в одних джинсах.

"18+" - підписала фото беларуская тенісистка.

Раніше ми писали, що українська тенісистка Березня Костюк виграла турнір ITF у Каїрі з призовим фондом $60 тисяч.

У матчі за титул одиночного розряду 17-річна Марта не залишила шансів 22-річній Олені Большової, яка представляє Іспанію (№108 в рейтингу WTA). Обидва сети в фіналі пройшли з незаперечною перевагою Костюк, яка програла в підсумку лише один гейм. Рахунок матчу – 6:1, 6:0.

Нагадаємо, що тенісистка Зарецька влаштувала боксерський поєдинок з хлопцем під час карантину.

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