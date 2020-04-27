Американський боксер Теофимо Лопес розповів, що думає про українця Василя Ломаченка

"От багато мене питають: а чим я відрізняюся від інших суперників Ломаченка? Багато залежить від твоєї ментальної підготовки, від того, як ти себе почуваєш психологічно. Суперники Ломаченка просто вірили в те, що він сильний. Він перемагав у поєдинках ще до того, як виходив у ринг.

Щось схоже було й у Майка Тайсона. Перед виходом на бій він був самим страшною людиною. Хлопці, які боксували з Ломаченком, відчували те ж саме. Вони боялися його. Я ж Ломаченка не боюся. Чому? Я молодший, сильніший і розумніший", - заявив Лопес в інтерв'ю Youtube-каналу SecondsOut.

Американський боксер Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) впевнений, що нокаутує Василя Ломаченка (14-1, 10 КО)

У той же час, він вважає, що українець хоче покарати його за зухвалу поведінку.

«Знаєте, ми залізли йому в голову. Ні, не так. Мій батько заліз йому в голову. Ви ж ніколи раніше не бачили, щоб Ломаченко говорив лайно. Він змушує свої руки говорити. Б'є суперників і змушує їх здаватися.

Він відчуває щось по відношенню до нас. Він відчуває загрозу. Він хоче, щоб коли все це завершилося, то у нього була можливість нам поглянути в очі і сказати щось типу такого лайна: «Ніколи більше не проявляйте до мене неповагу».

Але я абсолютно впевнений, що нокаутую його. Немає різниці, якою рукою. Однією з них я відправлю його дупу в нокаут», - наводить слова американця The Express

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.