Легендарні українські боксери Віталій і Володимир Кличко потрапили в список кращих бійців суперважкого дивізіону за останні п'ять десятиліть

Рейтинг склав авторитетний американський портал CBS Sports.

ТОП-10 боксерів надважкої ваги тяпоследних 50-ти років:

1. Мухаммед Алі (США)

2. Ларрі Холмс (США)

3. Джордж Форман (США)

4. Джо Фрейзер (США)

5. Леннокс Льюїс (Великобританія)

6. Евандер Холіфілд (США)

7. Майк Тайсон (США)

8. Володимир Кличко (Україна)

9. Тайсон Ф'юрі (Великобританія)

10. Віталій Кличко (Україна).

Крім того, ми писали, що архівне фото братів Кличків з'явилося в мережі

Популярний Youtube-канал в Instagram виклав стару фотографію, на якій зображені Володимир і Віталій з молодим Енді Руїсом-молодшим.

Фото викликало бурю емоцій серед користувачів мережі. Одні порівнюють мексиканського екс-чемпіона в суперважкій вазі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юрієм Корявченковим (Юзиком). Інші жартують, що на фото третій брат Кличко, про який ніхто раніше не чув. "Я спершу подумав 3-ій Кличка,про який ми не знаємо", "більше на Юзика схожий".

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.