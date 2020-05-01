Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася новими запальними роликами у соцмережі
Відео з'явилося на її сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)
Тенісистка пропустила Міжнародний день танцю і вирішила компенсувати це новими відео.
"Коли ти зовсім забула про найважливіше дні в році (поки що)", - написала Світоліна, коментуючи минулий 29 квітня Міжнародній день танцю.
Скасування карантину з сьогоднішнього дня, про обмеження можна забути: офіційне рішення
Діти Лопес, Сталлоне, Де Ніро та інших зірок вразили зовнішністю: абсолютно не схожі на батьків
Гігантську рибу виловили в лимані під Одесою: як вона виглядає, фото
ПриватБанк попередив, введені нові обмеження: "Через термінали більше не можна..."
На одному з роликів перед глядачем постають три Еліни Свитолиных.
Танці Світоліної захопили мережу. Не витримала навіть Леся Нікітюк. «Ух, крихітка», - написала вона в коментарях.
«Вау», «Енергійна, як Бейонсе», «Вогонь», «Кращі руху», «Спасибі за ваші запальні танці», «У вас чудово виходить рухатися», «Я подумала, мені пора зупинитися з винам. Дивлюся, тебе одразу три», «З такими викрутасами ти виграєш всі танцювальні конкурси», - пишуть фолловери тенісистки в коментарях.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон з рекордними фінансовими показниками.
Перша ракетка України, дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA, потрапила в топ-5 тенісисток туру за заробленим призовим.
Загальна сума призових Еліни Світоліної в 2019 році склала понад 6 мільйонів доларів, що є для неї рекордом.
Більше шостої ракетки світу в цьому сезоні заробили тільки переможниці турнірів Великого Шолома.
Нагадаємо, що Світоліна похвалилася фігурою в облягаючому майці, фото: кращий ракурс.
Як повідомляла Politeka, Світоліна показала, чим займається під час карантину, відео: "Гаряче"
Також Politeka писала, що Світоліна похвалилася бездоганною фігурою в короткому топі: "Нереальна".