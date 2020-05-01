Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася новими запальними роликами у соцмережі

Відео з'явилося на її сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Тенісистка пропустила Міжнародний день танцю і вирішила компенсувати це новими відео.

"Коли ти зовсім забула про найважливіше дні в році (поки що)", - написала Світоліна, коментуючи минулий 29 квітня Міжнародній день танцю.

На одному з роликів перед глядачем постають три Еліни Свитолиных.

Танці Світоліної захопили мережу. Не витримала навіть Леся Нікітюк. «Ух, крихітка», - написала вона в коментарях.

«Вау», «Енергійна, як Бейонсе», «Вогонь», «Кращі руху», «Спасибі за ваші запальні танці», «У вас чудово виходить рухатися», «Я подумала, мені пора зупинитися з винам. Дивлюся, тебе одразу три», «З такими викрутасами ти виграєш всі танцювальні конкурси», - пишуть фолловери тенісистки в коментарях.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон з рекордними фінансовими показниками.

Перша ракетка України, дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA, потрапила в топ-5 тенісисток туру за заробленим призовим.

Загальна сума призових Еліни Світоліної в 2019 році склала понад 6 мільйонів доларів, що є для неї рекордом.

Більше шостої ракетки світу в цьому сезоні заробили тільки переможниці турнірів Великого Шолома.

Нагадаємо, що Світоліна похвалилася фігурою в облягаючому майці, фото: кращий ракурс.

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