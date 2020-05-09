Український боксер Олександр Усик опублікував серію кумедних знімків

Як передає Politeka.net, спортсмен вирішив трохи розважити фанатів і в своєму Instagram поділився набором фотографій біля машини.

Боксер нібито, б'є ногою водія, а потім сміється.

"Трохи гумору", - з посмішкою підписав цей пост Олександр.

Але в коментарях мало кого цікавили ці знімки: між українцями почалися цілі баталії через недавній скандал з попаданням боксера на сайт "Миротворець".

Багато цікавилися його думкою про даний інцидент, не обійшлося і без образ. Але були і ті, яких по-справжньому потішили такі знімки:

"Гаразд, слухайте, пацани, можуть стріляти по мені, а зачеплять вас. - Саша, це спільна справа!", "Згадав лихі 90-е", "Саша білий)", "Саня, стиліст в тебе так собі!", "

Посміявся від душі", "Як бандит з 90-х", " Блін, Саня, так постарів з виду", - писали користувачі мережі.



