Відома українська тенісистка Еліна Світоліна вразила шанувальників жарким танцем на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Судячи з усього, сьогодні я повинна відправити танець тік-ток…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Світоліна позує в міні-шортах і топі, виконуючи на камеру розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дуже гарненька», «кращий танець, який я сьогодні бачив», «неймовірна», «вау, круто», «боже, які рухи», «дуже, дуже добре», «відразу видно – ідеальне тіло. Ідеальний танець», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як проводить час на карантині.

Спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з відпочинку. Дівчина сиділа на березі річки в гордій самоті. Вона була одягнена у спортивний костюм. Світоліна не стала наносити макіяж, мабуть, вирішивши дати відпочити своїй шкірі. Спортсменка зробила селфи, що говорить про те, що біля річки вона була одна. Незважаючи на звичайний одяг і дуже повсякденний вигляд, дівчина виглядала дуже ніжно.

«Яке ідеальне визначення успіху?», - задала вона питання своїм фанатам.

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