Відома українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася ніжним домашнім фото

Популярна спортсменка активно веде Instagram, демонструючи своїм шанувальникам кадри зі свого повсякденного життя. Як повідомляє Politeka.net, тенісистка опублікувала новий знімок, на якому постала в незвично ніжному образі.

На фото Світоліна позує в кімнаті, стоячи спиною до камери. На спортсменка біла сорочка, яку вона розстебнула і кокетливо спустила з плечей, засвітивши оголену спину. Волосся красуні вільно спадають на її лопатки.

Знімок оброблений таким чином, що на ньому важко роздивитися обличчя Світоліної, так як воно опинилося в півтіні.

«Якщо щастя - це гроші, то наскільки ви багаті?», - поцікавилася красуня у своїх підписників у підписі до фото.

У коментарях до знімка люди відповідають на її питання, а також захоплюються красою тенісистки.

До цього ми писали, що Світоліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з відпочинку.

Дівчина сиділа на березі річки в гордій самоті. Вона була одягнена у спортивний костюм. Світоліна не стала наносити макіяж, мабуть, вирішивши дати відпочити своїй шкірі. Спортсменка зробила селфи, що говорить про те, що біля річки вона була одна. Незважаючи на звичайний одяг і дуже повсякденний вигляд, дівчина виглядала дуже ніжно.

«Яке ідеальне визначення успіху?», - задала вона питання своїм фанатам.

Нагадаємо, красуня Світоліна зачарувала ніжним чином на річці, сховавшись від людей.

Як повідомляла Politeka, знаменита тенісистка показала себе топлес, чоловіки ахнули.

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