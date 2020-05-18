Відомий український фітнес-тренер Андрій Хомицький, який тренує українських зірок, поділився швидким і простим тренуванням, яке додасть тонусу м'язам
На своєму Youtube-каналі зоряний фітнес-тренер поділився роликом з вправами для медиків, передає Politeka.net. Хомицький зазначив, що тренування підійде медичним працівникам, які зараз багато працюють, а також тим, хто веде сидячий спосіб життя (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).
Для тренування знадобиться лише стілець і 3 хвилини вільного часу. Ці вправи легко можна виконувати в перервах. Зарядка включає в себе 5 простих і ефективних вправ.
Перша вправа – це планка. Хомицький пропонує робити її за допомогою стільця. Стояти в планці потрібно 30 секунд.
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Друга вправа називається зворотна планка. В ній потрібно простояти ще 30 секунд. У своєму відео тренер докладно розповідає техніку виконання вправи.
Третя вправа – це присідання на стілець. Дуже незвичайний підхід до цієї популярної вправи, який підійде тим, кому доводиться займатися прямо на робочому місці.
Далі потрібно роззутися і зробити 10 вишагувань на стілець однією ногою, потім другою. Заключна вправа цього швидкого і ефективного тренування – вишагування вперед.
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