25-річна українська тенісистка Еліна Світоліна порадувала фанатів новим фото

Як передає Politeka.net, спортсменка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий кадр, на якому постала втомленою, але щасливою. Еліна була в блакитному топі, чорних лосинах і кросівках.

Зірку сфотографували після тренування. Дівчина сіла прямо на майданчик, відкинувшись назад і впершись руками. При цьому Еліна задерла голову, закрила очі і завмерла з задоволеною посмішкою на обличчі. Поруч з нею знаходилася тенісна ракетка.

"Не вистачало відчуття удару по м'ячу 💥", - підписала фото спортсменка.

За годину більше 13 000 користувачів встигли поставити "сердечка", а також залишити купу компліментів в коментарях.

"Клаааааас 😍 Завтра будеш залізна людина 😂"

"Світоліна як завжди на позитиві) Приємно подивитися)"

"Мені здається, біль для Еліни - це виклик"

"Ми сумували за тобою, за твоїми навичками і веселощами, коли ти б'єш по тенісному м'ячу.💛🎾"

"Вбирає сонце і життя 🌼гарне фото"

"Люблю цей погляд чистого захвату !!! 😊😍💯"

Раніше ми повідомляли, Світоліна, ритмічно рухаючись під музику, записала ролик, в якому поділилася рецептом тапенада - густого соусу прованської кухні з оливок, анчоусів і каперсів. Еліна кидала по черзі інгредієнти в блендер, при цьому активно виляла стегнами і жестикулювала руками.

"Клас😍"; "професійна тенісистка і танцівниця * 😂🔥"; "Хто говорить, що кухня - це не весело"; "Танець є основним інгредієнтом"; "Лапа 🐾 лапочка ! Умничка ,👋... красуня !!!", - писали шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, що Світоліна похвалилася фігурою в облягаючому майці, фото: кращий ракурс.

Як повідомляла Politeka, Світоліна показала, чим займається під час карантину, відео: "Гаряче"

Також Politeka писала, що Світоліна похвалилася бездоганною фігурою в короткому топі: "Нереальна"