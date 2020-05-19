Британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) вважає, що Володимир Кличко міг би продовжувати боксувати
Слова Чісори наводить Sky Sports.
«Володимир хороший боксер, і він у формі. Я не знаю, чому він завершив кар'єру. Я думаю, що він міг би включитися в битву супертяжів. Не розумію, чому він пішов. Він програв лише Ф'юрі і Джошуа. Але якщо б він хотів повернутися, то повернувся б і нокаутував би кількох осіб.
Якщо він буде допомагати Усику, то я буду тільки радий. Адже він не буде допомагати вже безпосередньо в рингу, правильно? Так само він може допомогти і мені, якщо я попрошу про допомогу».
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До речі, нещодавно Дерек Чісора опублікував пост, в якому образив легендарного українця Володимира Кличка
"Пенсія для кицьок", - написав Дерек в своєму Instagram.
Крім того, Дерек Чісора вважає, що бій проти Олександра Усика може відбутися без вболівальників
«Бій з Усиком без вболівальників може відбутися. Але спершу потрібно зрозуміти, коли відбудеться цей поєдинок. Особисто я готовий. Є зайва вага, але з цим я впораюся. Бій без фанів? Буде важко, доведеться шукати додаткову мотивацію, проте ми всі повинні адаптуватися», - сказав Чісора в коментарі Seconds Out.
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