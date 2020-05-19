Екс-чемпіон світу Тоні Белью назвав Олександра Усика найкращим боксером, з ким він бився

Також, Белью не впевнений, що Олександр зможе впоратися з великими супертяжами.

«Усик - особливий. Це кращий боєць, з яким я коли-небудь стикався, без тіні сумніву.

Він феноменальний в плані спритності рук і роботи ніг. Він блискучий боєць і відмінний хлопець. Усик домінував у важкій вазі і хоче повторити успіх в суперважкій вазі.

Чи вважаю я, що він являє собою реальну загрозу для суперважкого дивізіону? Абсолютно так. Але переможе він по-справжньому великих хлопців? Я не думаю, що він може з ними впоратися. Це єдине побоювання.

Зрозумійте, Джошуа і Ф'юрі - дуже великі хлопці. Але для будь-якого бійця такої статури Усик буде серйозним завданням, вирішити яку буде непросто», - розповів Белью.

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Про це заявила екс-чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб.

Так, вона розповіла, що Усик маючи нерухомість в Криму, побоюється діяльності ФСБ.

"У Усика по-іншому просто не вийде, поки Крим залишається окупованою. У нього і особиста нерухомість в Криму, і родичі в Криму з нерухомістю. Їх негайно поставлять під прес, якщо Усик не погодиться виконувати певні "прохання" ФСБ. Вони агенти Кремля, безумовно", – резюмувала Твердохліб.

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