Дівчина українського футболіста Артема Шабанова порадувала шанувальників відвертою фотосесією

На сторінці в Інстаграмі Юліанна виклала знімки в яскравому червоному пеньюарі, передає Politeka.net.

Також, увагу підписників привернула фотографія дівчини у чорній розстебнутій сукні, де видніється шовкову білизну.

"Мама знає чим займаєшся..?", "Дуже красиво і сексуально🔥 приємно дивитися, жіноча краса це мистецтво. пішло для тих у кого є почуття сорому що секс-це брудно! Я почитала коменти і трохи в шоці 😂 але це мене і повеселило теж😂", "Ви суперськи чудова", - пишуть підписники у коментарях.

До речі, дружина колишнього капітана українського «Динамо» Миколи Морозюка Ірина знову розбурхала своїх фанатів епатажною поведінкою

Як відомо, Ірина є однією з найактивніших користувачів соцмереж серед дружин українських футболістів.

В цей раз Морозюк на своїй сторінці в Instagram розмістила селфі, зроблене в дзеркалі.

Красуня одяглася в червоні лосіни, чорний піджак, під який надягла мереживний бюстгальтер, який підкреслює значні форми.

Нагадаємо, дружина екс-динамівця запаморочила голову прекрасними формами в тонкому мереживі

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