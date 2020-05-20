Українська тенісистка Еліна Світоліна вбралася в екстраміні й здивувала шанувальників несподіваним зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Не можу дочекатися….», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Світоліна позує в екстраміні юбці, з-під якої видніються чорні шорти. Доповнює образ вузька біла футболка з принтом. Зовнішній вигляд спортсменки-красуні спровокував справжній бум серед її шанувальників.

«Красоточка Еліна», «бомбезний», «гармата», «дуже йде, Скоріше б уже», «ти фантастична!», «ти просто космос», «неперевершена краса», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська тенісистка Еліна Світоліна вразила шанувальників жарким танцем на камеру.

«Судячи з усього, сьогодні я повинна відправити танець тік-ток…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Світоліна позує в міні-шортах і топі, виконуючи на камеру розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дуже гарненька», «кращий танець, який я сьогодні бачив», «неймовірна», «вау, круто», «боже, які рухи», «дуже, дуже добре», «відразу видно – ідеальне тіло. Ідеальний танець», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Світоліна в лосинах ефектно вплинула стегнами на кухні, відео: "Можна дивитися вічно".

Як повідомляла Рoliteka, знаменита тенісистка показала себе топлес, чоловіки ахнули: «Ти така красива».

Також Рoliteka писала, що Свитолина, Шарапова, Бех-Романчук та інші спортсменки вразили красою в звичайному житті: які гарненькі.