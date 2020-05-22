Український боксер Володимир Кличко згадав, як його вмовляли побитися проти брата Віталія

Так, під час його виступу за німецький боксерський клуб у Фленбурзі, який повинен був провести виставкову зустріч проти збірної України, у складі якої до Німеччини приїхав і Віталій.

«Клуб організував дві товариські зустрічі проти національної команди України, в якій виступав Віталій. Земляки приїхали з Києва автобусом, і ми всі разом поїхали на поїзді в напрямку Північного моря. Тренер розповів про перебіг подій і записав мене в клуб Фленбурга, а Віталія – в національну команду в якості суперника в моїй вазі.

Але про це не могло бути й мови. Ми пообіцяли мамі ніколи не битися один проти одного. І тримали слово. Ми ніколи б не це не пішли. І хоча тренер разом зі спонсором намагалися нас переконати, їм це не вдалося", - заявив Кличко.

До речі, британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) вважає, що Володимир Кличко міг би продовжувати боксувати

Слова Чісори наводить Sky Sports.

«Володимир хороший боксер, і він у формі. Я не знаю, чому він завершив кар'єру. Я думаю, що він міг би включитися в битву супертяжів. Не розумію, чому він пішов. Він програв лише Ф'юрі і Джошуа. Але якщо б він хотів повернутися, то повернувся б і нокаутував би кількох осіб.

Якщо він буде допомагати Усику, то я буду тільки радий. Адже він не буде допомагати вже безпосередньо в рингу, правильно? Так само він може допомогти і мені, якщо я попрошу про допомогу».

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.