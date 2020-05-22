Відома легкоатлетка Аліса Шмідт, яку визнали найспокусливішою легкоатлеткою в світі, показала свою фігуру і розповіла про своє кохання

На першому фото красуня стояла на біговій доріжці в коротких шортиках і леопардовому топі. Образ Аліса доповнила зібраними волоссям в хвіст і кросівками. На фото можна легко оцінити ідеальне тіло Шмідт, яке вона не соромиться показати. Так і хочеться сказати про фото: "Ідеал". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, мене звати Аліса, мені 21. Я люблю швидко бігати і їсти шоколадку. А хто ти?", - написала Шмідт під фото.

На другому фото дівчина позує вже вдома і показує в чорному топі і шортиках. Красуня закрила телефом обличчя і знімала на камеру. Як і на першому фото, тут можна оцінити спокусливу фігуру Аліси.

«Тільки що закінчила відмінне тренування», - підписала вона пост.

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На кадрі Аліса позує в білому обтягуючому топі і спортивних шортах, досить коротких. Волосся у неї були зібрані у хвіст, а образ доповнила Шмідт смарт-годинником.

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Дівчина прикрила всі інтимні місця руками і ногами, поставши в загадковому образі. Макіяж надав її фото особливої пікантності.

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