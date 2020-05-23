Українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як стежить за своєю зовнішністю
Як передає Politeka.net вона поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram.
Спортсменка не забуває дбати про свою красу навіть під час карантину. На свіжому фото вона позує з косметичною маскою на обличчі, яка помітно виділяється на шкірі. Волосся знаменитості прибрані в хвіст, а в руках вона тримає чашку з кавою.
Можна помітити, що Еліна Світоліна спустила топ на одному з плечей, оголивши декольте, однак самі пікантні подробиці вона сховала за букетом орхідей, який так до речі опинився в кадрі.
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Користувачі соціальної мережі залишили під постом багато захоплених коментарів про зовнішньому вигляді тениссистки:
"Чудово, мені подобається твоя маска"; "На секунду я подумав, що квіти - це твоя одяг"; "Не пізнав"; "Виглядаєш приголомшливо! Так не вистачає тебе на корті"; "Що з вами?"; "Баффі - мисливиця на вампірів:)))"; "найкрасивіша тенісистка".
Раніше Еліна Світоліна поділилася архівних фото з тренування. Втомлена спортсменка села прямо на майданчик поруч з ракеткою, відкинулася назад і сперлася на руки. При цьому Еліна задерла голову, закрила очі і завмерла з задоволеною посмішкою на обличчі. Тенісистка зізналася, що нудьгує по грі.
Нагадаємо, що Світоліна в лосинах ефектно вплинула стегнами на кухні, відео: "Можна дивитися вічно".
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