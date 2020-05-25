Британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) заявив про готовність допомогти росіянину Олександру Повєткіну (35-2-1, 24 КО) в підготовці до поєдинку з Ділліаном Уайтом (26-1, 19 КО)

Так, він може відправиться в Росію, де заодно буде готуватися до свого поєдинку проти українця Олександра Усика, передає isport.ua.

"Я вже сказав Повєткіну, що якщо я йому потрібен, я приїду і допоможу йому. Я полечу в Росію. Він сказав, що відправить за мною приватний літак. Обожнюю Повєткіна. Він уже спілкувався зі мною і повідомив, що "коли прийде час, я пошлю за тобою літак, і ти допоможеш мені в підготовці". Я згоден на це", - цитує Чісору Sky Sports.

До речі, менеджер британського супертяжа Дерека Чісори (31-9, 23 КО) Девід Хей розповів про підготовку до бою проти британця Олександра Усика (17-0, 13 КО)

Хей в черговий раз пообіцяв українцю, що для нього це буде дуже важке випробування. Про це він розповів в інтерв'ю Talk Sport.

«Дерек Чісора програв дев'ять боїв, багато хто думає, що він вже пройшов свій пік, але, повірте мені, він так пахав у тренувальному таборі, чого з ним я не бачив ще ніколи: спаринги, фізика…

Він дисциплінований, їсть правильно, спить, скільки потрібно, не робить дурниць, як у минулому,через що він і програв ці дев'ять боїв. Він їх не мав віддавати. Тривалий час він був не в кращій формі і з не найкращими думками, але зараз все інакше.

Я думаю, Усик прорахувався, наскільки хороший Чісора. Він не розуміє, наскільки він сильний. Він, як бик, як скеля, і він все ще тренується».

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.