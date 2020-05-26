Український боксер Олександр Усик захопився новим для себе видом спорту – гольфом

Як повідомляє Politeka.net у Інстаграмі боксер опублікував відео, на якому видно, що Усик виконав три удари. Після другого удару чоловік на задньому плані похвалив боксера. «Ідеальний», — сказав він.

При цьому на Усику були надіті кеди різного кольору: на правій нозі білого кольору, на лівій — чорного.

До речі, можливо Усик вирішив піти по стопах Андрія Шевченка, який є великим поціновувачем гольфу.

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"Я, як віруюча людина, дуже часто звертаюся до Всевишнього, але є люди, які абсолютно ні в що не вірять. Просто вірте у світ, тому що світ насправді дуже добрий і барвистий. Вам обов'язково повернеться та гидота, яку ви кидаєте в світ, у людини ще когось. Це закон карми", – сказав Усик.

Крім того, українського боксера Олександра Усика жорстко розкритикували українці за його останнє інтерв'ю

Нещодавно український боксер Олександр Усик заявив, що у нього залишилося багато друзів в РФ.

За його словами, росіяни не винні в конфлікті на Донбасі і в анексії Криму. Боксер вважає, що вина лежить на "царьках, які на горі, чогось не поділили".

"У мене дуже багато знайомих, друзів є там. Я продовжую спілкуватися з ними. Вони не винні в тому, що сталося. У тому, що наші царі, що на горі, чогось не поділили. Або ще щось. Президенти між собою щодня розмовляють, спілкуються з тієї чи іншої ситуації. А ми один одного хаємо, обзиваємо", - розповів Олександр.

Нагадаємо, Усик відправив Чісору в нокаут, відео: вистачило всього два раунди.

Як повідомляла Politeka, Усику дісталося від екс-чемпіона: "Не природжений супертяж".

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