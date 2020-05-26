Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула бездоганним тілом під час тренування
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Тепер я можу в повній мірі насолоджуватися тренуваннями на стадіоні», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Бех-Романчук позує під час бігу в одному топі і спортивних трусах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Бомбезное тіло!», «ідеальна», «люблю, коли ти посміхаєшся», «мої привітання», «найгарніша жінка, яку я коли-небудь бачив», «розкішна, суперечці немає», - пишуть вони.
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До цього ми писали, що 24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук порадувала фанатів новим фото, блиснувши ідеальною фігурою.
Спортсменка опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на стадіоні.
Марина втиснула розкішне тіло в короткий рожевий топ і такого ж кольору шортики. Дівчина схилила руки на поясі і трохи розставила ноги, граючи м'язами на камеру - цим "кубикам" позаздрять багато.
Щаслива усмішка осяяла її обличчя, а вітер виляпав довге волосся.
"Рожевий стиль 💗 Привіт нова тиждень ✌🏼", - підписала цей соковитий кадр чемпіонка.
Нагадаємо, що фігуриста Бех-Романчук застигла заради гарячого кадру: «Мотивує…».
Також Politeka писала, що Бех-Романчук в спокусливій позі показала, як підготувалася до літа: спекотне фото спортсменки.