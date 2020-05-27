Більшість популярних зірок займаються спортом, щоб тримати тіло у формі. Особливо це актуально для солісток жіночих поп-груп, чиї фігури повинні бути ідеальними

Politeka.net дізнавалася, як ідеальних вигинів домагаються колишні і нинішні солістки самої популярної жіночої групи ВІА Гра.

Красуня Надія Мейхер, яка співала в колективі довше всіх, активно займається спортом, щоб тримати у формі своє тіло. Нещодавно вона розповіла, що повернулася до занять танцями і навіть сіла на шпагат. Своїми досягненнями вона поділилася в Instagram.

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С моим педагогом ♥️@nataliia_donets_ballet ♥️Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля «Historia de Un Amor” вернуться в классику , чтобы возобновить танцевальную форму ( поскольку в спектакле была сложная хореография аргентинского танго), я даже представить не могла с чем столкнусь...))) Я всегда вела активный образ жизни, занималась, правда глубоко переодически в спортзале 😉, точно также плаванием , аеробикой и т. д. Принимала участие в разных танцевальных и на паркете и на льду проектах...А ещё была уверена, поскольку в школьные, студенческие годы занималась профессионально танцами, что спокойно смогу делать «па» возле классический станка. И какое же было моё удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, плохая выворотность ног, а гран батманы были совсем не те, что по молодости)))И пошли долгие занятия ... Со временем я восстановилась.Но вот шпагаты мне давались всегда, и чтобы их научится делать , есть маленький секрет 😉 Очень важно научится расслаблять не столько тело, сколько сознание. Важно изнутри , мысленно учится расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются. Ибо всё, что мы в своей жизни делаем должно быть осознанно.Конечно, не исключая упражнения... #надеждамейхер #растяжка #шпагат #классика

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Блондинка Еріка Герцег зізналася, що крім регулярних тренувань використовує сучасні технології. Вона надягає спеціальні пристосування, які допомагають досягти супер-ефекту під час тренувань.

Ще одна блондинка з «ВІА Гри» Тетяна Котова теж займається спортом. Як ще пояснити її шикарні форми. Одного разу Таня взяла участь в онлайн-тренуванні разом з Ольгою Поляковою.

Екзотична красуня Санта Дімопулос дуже серйозно підходить до своєї фігури. На карантині Санта регулярно проводила тренування з відомими тренерами та артистами, включаючи Ольгу Полякову та Андрія Хомицького. До речі, Санті вдалося за допомогою спорту дуже швидко відновитися після вагітності.

Нагадаємо, що Полякова попотела з екс-ВІА Грою заради ідеальних форм, кадри облетіли мережу: «Як підтягнуто все!».

Як повідомляла Politeka, Полякова, Каменських та інші зірки показали, як тримають тіло в тонусі: топ ефективних вправ.

Також Politeka писала, що світленька з "ВІА Гри" в міні шортиках показала вигини, які зводять з розуму: "Чирлідерша".