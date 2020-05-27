Их секреты нужно взять на заметку

Большинство популярных звезд занимаются спортом, чтобы держать тело в форме. Особенно это актуально для солисток женских поп-групп, чьи фигуры должны быть идеальными

Politeka.net узнавала, как идеальных изгибов добиваются бывшие и действующие солистки самой популярной женской группы ВИА Гра.

Красотка Надежда Мейхер, которая пела в коллективе дольше всех, активно занимается спортом, чтобы держать в форме свое тело. Недавно она рассказала, что вернулась к занятиям танцами и даже села на шпагат. Своими достижениями она поделилась в Инстаграм.

Блондинка Эрика Герцег призналась, что помимо регулярных тренировок использует современные технологии. Она надевает специальные приспособления, которые помогают добиться супер-эффекта во время тренировок.

Еще одна блондинка из «ВИА Гры» Татьяна Котова тоже занимается спортом. Как еще объяснить ее шикарные формы. Однажды Таня поучаствовала в онлайн-тренировке вместе с Ольгой Поляковой.

Экзотическая красотка Санта Димопулос очень серьезно подходит к своей фигуре. На карантине Санта регулярно проводила тренировки с известными тренерами и артистами, включая Ольгу Полякову и Андрея Хомицкого. Кстати, Санте удалось при помощи спорта очень быстро восстановиться после беременности.

Напомним, что Полякова попотела с экс-ВИА Грой ради идеальных форм, кадры облетели сеть: «Как подтянуто все!».

Как сообщала Politeka, Полякова, Каменских и другие звезды показали, как держат тело в тонусе: топ эффективных упражнений.

Также Politeka писала, что светленькая из "ВИА Гры" в мини шортиках показала изгибы, которые сводят с ума: "Чирлидерша".