С моим педагогом ♥️@nataliia_donets_ballet ♥️Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля «Historia de Un Amor” вернуться в классику , чтобы возобновить танцевальную форму ( поскольку в спектакле была сложная хореография аргентинского танго), я даже представить не могла с чем столкнусь...))) Я всегда вела активный образ жизни, занималась, правда глубоко переодически в спортзале 😉, точно также плаванием , аеробикой и т. д. Принимала участие в разных танцевальных и на паркете и на льду проектах...А ещё была уверена, поскольку в школьные, студенческие годы занималась профессионально танцами, что спокойно смогу делать «па» возле классический станка. И какое же было моё удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, плохая выворотность ног, а гран батманы были совсем не те, что по молодости)))И пошли долгие занятия ... Со временем я восстановилась.Но вот шпагаты мне давались всегда, и чтобы их научится делать , есть маленький секрет 😉 Очень важно научится расслаблять не столько тело, сколько сознание. Важно изнутри , мысленно учится расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются. Ибо всё, что мы в своей жизни делаем должно быть осознанно.Конечно, не исключая упражнения... #надеждамейхер #растяжка #шпагат #классика