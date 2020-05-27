Большинство популярных звезд занимаются спортом, чтобы держать тело в форме. Особенно это актуально для солисток женских поп-групп, чьи фигуры должны быть идеальными

Politeka.net узнавала, как идеальных изгибов добиваются бывшие и действующие солистки самой популярной женской группы ВИА Гра.

Красотка Надежда Мейхер, которая пела в коллективе дольше всех, активно занимается спортом, чтобы держать в форме свое тело. Недавно она рассказала, что вернулась к занятиям танцами и даже села на шпагат. Своими достижениями она поделилась в Инстаграм.

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С моим педагогом ♥️@nataliia_donets_ballet ♥️Несколько лет назад, когда я решила ради своего музыкального спектакля «Historia de Un Amor” вернуться в классику , чтобы возобновить танцевальную форму ( поскольку в спектакле была сложная хореография аргентинского танго), я даже представить не могла с чем столкнусь...))) Я всегда вела активный образ жизни, занималась, правда глубоко переодически в спортзале 😉, точно также плаванием , аеробикой и т. д. Принимала участие в разных танцевальных и на паркете и на льду проектах...А ещё была уверена, поскольку в школьные, студенческие годы занималась профессионально танцами, что спокойно смогу делать «па» возле классический станка. И какое же было моё удивление, когда не смогла правильно поднять ногу на 45 градусов, плохая выворотность ног, а гран батманы были совсем не те, что по молодости)))И пошли долгие занятия ... Со временем я восстановилась.Но вот шпагаты мне давались всегда, и чтобы их научится делать , есть маленький секрет 😉 Очень важно научится расслаблять не столько тело, сколько сознание. Важно изнутри , мысленно учится расслаблять мышцы в тех местах, где они не поддаются. Ибо всё, что мы в своей жизни делаем должно быть осознанно.Конечно, не исключая упражнения... #надеждамейхер #растяжка #шпагат #классика

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Блондинка Эрика Герцег призналась, что помимо регулярных тренировок использует современные технологии. Она надевает специальные приспособления, которые помогают добиться супер-эффекта во время тренировок.

Еще одна блондинка из «ВИА Гры» Татьяна Котова тоже занимается спортом. Как еще объяснить ее шикарные формы. Однажды Таня поучаствовала в онлайн-тренировке вместе с Ольгой Поляковой.

Экзотическая красотка Санта Димопулос очень серьезно подходит к своей фигуре. На карантине Санта регулярно проводила тренировки с известными тренерами и артистами, включая Ольгу Полякову и Андрея Хомицкого. Кстати, Санте удалось при помощи спорта очень быстро восстановиться после беременности.

Напомним, что Полякова попотела с экс-ВИА Грой ради идеальных форм, кадры облетели сеть: «Как подтянуто все!».

Как сообщала Politeka, Полякова, Каменских и другие звезды показали, как держат тело в тонусе: топ эффективных упражнений.

Также Politeka писала, что светленькая из "ВИА Гры" в мини шортиках показала изгибы, которые сводят с ума: "Чирлидерша".