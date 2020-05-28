Володимиру Кличку повернули всі чемпіонські пояси, які він втратив в поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі

Так, в 2015 році, українець втратив титули за версіями WBA Super, IBF і WBO, передає видання MixSport.

Згідно з регламентом боксерських федерацій, під час поєдинку чемпіонські пояси знаходяться у супервайзера, який після оголошення результату бою віддає їх старому чи новому чемпіону. Вночі 28 листопада 2015 року після завершення поєдинку пояси опинилися у Тайсона Ф'юрі.

Але потім всі три світові боксерські організації замовили і надіслали британцеві нові, а українцю повернули «його» пояса.

1 червня ці чемпіонські пояси з'являться у Києві в музеї Кличко.

До речі, український боксер Володимир Кличко згадав, як його вмовляли побитися проти брата Віталія

Так, під час його виступу за німецький боксерський клуб у Фленбурге, який повинен був провести виставкову зустріч проти збірної України, у складі якої до Німеччини приїхав і Віталій.

«Клуб організував дві товариські зустрічі проти національної команди України, в якій виступав Віталій. Земляки приїхали з Києва автобусом, і ми всі разом поїхали на поїзді в напрямку Північного моря. Тренер розповів про перебіг подій і записав мене в клуб Фленбурга, а Віталія – в національну команду в якості суперника в моїй вазі.

Але про це не могло бути й мови. Ми пообіцяли мамі ніколи не битися один проти одного. І тримали слово. Ми ніколи б не це не пішли. І хоча тренер разом зі спонсором намагалися нас переконати, їм це не вдалося", - заявив Кличко.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.