Український боксер Олександр Усик записав нове звернення

На відео Олександр заспівав пісню французького виконавця, а пізніше станцював під хіт української поп-групи.

Також Усик у відеоролику звернувся до українців.

«Дорогі друзі, для всіх вас чудова пісня. Дуже подобається, я скажу, про що там співається. Там співається про те, що ми шукаємо щастя зовні, а щастя – воно поруч.

Дорогі друзі, озирніться по сторонах. Щастя поряд з нами. Ваше здоров'я, ваші щасливі діти, ваші дружина, чоловік, мама, бабуся, дідусь, просто близькі люди, друзі та просто недруги. Не шукайте щастя десь за межами себе, знайдіть його всередині себе. Радійте тому, що ви дихаєте, бачите, ходіть своїми власними ногами. Ось в цьому і є щастя», - резюмував Усик.

Раніше ми писали, що менеджер британського супертяжа Дерека Чісори (31-9, 23 КО) Девід Хей розповів про підготовку до бою проти британця Олександра Усика (17-0, 13 КО)

Хей в черговий раз пообіцяв українцю, що для нього це буде дуже важке випробування.

«Дерек Чісора програв дев'ять боїв, багато хто думає, що він вже пройшов свій пік, але, повірте мені, він так пахав у тренувальному таборі, чого з ним я не бачив ще ніколи: спаринги, фізика..

Він дисциплінований, їсть правильно, спить, скільки потрібно, не робить дурниць, як у минулому, через що він і програв ці дев'ять боїв. Він їх не мав віддавати. Тривалий час він був не в кращій формі і з не найкращими думками, але зараз все інакше.

Я думаю, Усик прорахувався, наскільки хороший Чісора. Він не розуміє, наскільки він сильний. Він, як бик, як скеля, і він все ще тренується».

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.