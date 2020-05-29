Британський боксер Дерек Чісора впевнений, що зуміє потрапити в Олександра Усика

Нагадаємо, українець заявив, що Чісорі ще потрібно потрапити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.

«Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували».

«Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою», - впевнений Чісора.

До речі, український боксер Олександр Усик не досить сильний фізично, щоб витримувати потужні удари в суперважкій вазі

Так думають деякі шанувальники боксу, але Усик не бачить в цьому проблеми.

«Якщо ти хочеш потрапити в ціль, то ти її спершу повинен побачити. Суперник може викидати будь-яку кількість ударів, але ти попади спочатку. Чісору я бачив в ринзі, коли я ще був аматором. Я бачив його бої з Кличком, з Хеєм.

Тоді мені здавалося, що всі ці великі хлопці дуже далеко, а зараз я готуюся вийти в ринг проти одного з них», - заявив Усик.

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На відео Олександр заспівав пісню французького виконавця, а пізніше станцював під хіт української поп-групи.

Також Усик у відеоролику звернувся до українців.

«Дорогі друзі, для всіх вас чудова пісня. Дуже подобається, я скажу, про що там співається. Там співається про те, що ми шукаємо щастя зовні, а щастя – воно поруч.

Дорогі друзі, озирніться по сторонах. Щастя поряд з нами. Ваше здоров'я, ваші щасливі діти, ваші дружина, чоловік, мама, бабуся, дідусь, просто близькі люди, друзі та просто недруги. Не шукайте щастя десь за межами себе, знайдіть його всередині себе. Радійте тому, що ви дихаєте, бачите, ходіть своїми власними ногами. Ось в цьому і є щастя», - резюмував Усик.

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