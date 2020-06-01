Український боєць змішаних єдиноборств Аскар Можаров побив російського блогера Максима Мернеса

Раніше росіянин неодноразово ображав українця в соціальних мережах

"Культурно його запитав, для чого ці знущання наді мною в Instagram, він у відповідь нічого розумнішого ніж "Чого ти так зухвало себе ведеш" і "Ти хто такий" придумати не зміг. Не виключаю, що свідомо намагався спровокувати мене. Каюсь, не витерпів. Показав йому один із своїх фірмових захоплень і обережно доторкнувся до його обличчя кулаком. Ненавмисно розбив його телефон. Тепер він щось розповідає про виставковий бій. Це смішно. Не заздрю йому. Готовий битися з Мернесом однією лівою рукою. Ноги навіть підключати не буду", – цитує слова Можарова видання Klitschko-brothers.

Мернес не відрікся від своїх слів про бажання провести поєдинок з українцем.

"Якщо цей незграбний українець думає, що після його фізичного впливу я накладу в штани, він сильно помиляється. Точно не йому вирішувати, що мені писати в соцмережах. Покараю Можарова його ж зброєю. Сформую справедливі правила та умови проведення бою, щоб нівелювати його очевидні переваги в антропометрії та фізичних кондиціях. Купа м'язів – це далеко не гарантія перемоги. Поєдинок проведемо восени – мені потрібно буде підготуватися", – відповів Мернес.

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Так думають деякі шанувальники боксу, але Усик не бачить в цьому проблеми.

«Якщо ти хочеш потрапити в ціль, то ти її спершу повинен побачити. Суперник може викидати будь-яку кількість ударів, але ти попади спочатку. Чісору я бачив в ринзі, коли я ще був аматором. Я бачив його бої з Кличком, з Хеєм.

Тоді мені здавалося, що всі ці великі хлопці дуже далеко, а зараз я готуюся вийти в ринг проти одного з них», - заявив Усик.

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