Боксер активно готується до бою з британцем

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) показав свою швидкість під час підготовки до бою проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО)

Так, на сторінці boxingactive в Instagram з'явилося відео, на якому видно, як Усик прискорюється на біговій доріжці, правда, довго бігти спортсмен не захотів.

Крім того, Олександр відпрацьовує техніку на боксерському рингу. Українець виклав відео в Instagram, де професійно боксує.

"Удачі чемпіон! Собаки гавкають, караван іде !", "Гордість України", "

Саня,Росія і адекватна Україна за тебе!!🏅🏅 чекаємо боїв і перемог!!!", - пишуть підписники боксера в коментарях.

До речі, британський боксер Дерек Чісора впевнений, що зуміє потрапити в Олександра Усика.

Нагадаємо, українець заявив, що Чісорі ще потрібно потрапити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.

«Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували».

«Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою», - впевнений Чісора.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів.

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.