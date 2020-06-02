Відомий боксерський портал склав рейтинг 10-ти кращих боксерів в історії
Топ-10 кращих боксерів в історії за версією BoxRec:
1. Флойд Мейвезер (50-0-0)
2. Менні Пакьяо (62-7-2)
3. Карлос Монсон (87-3-9)
Корольова вразила красою у своє свято, Галкін і Лоліта не стрималися: "Світи завжди..."
Басков і Кіркоров приголомшили пікантними фото з Наташею Корольовою: "справжня пантера"
Зникнення грошей з рахунків, ПриватБанк зробив заяву: "За сім хвилин були спустошені..."
Як виглядають сестри-красуні Віри Брежнєвої, Бузової, Асмус, Фріске та інших зірок: несподівані фото
4. Мохаммед Алі (56-5-0)
5. Шугар Рей Робінсон (174-19-6)
6. Бернард Хопкінс (55-8-2)
7. Джо Луїс (66-3-0)
8. Арчі Мур (186-23-10)
9. Оскар Де Ла Хойя (39-6-0)
10. Хуліо Сезар Чавес (107-6-2)
До речі, британський боксер Дерек Чісора впевнений, що зуміє потрапити в Олександра Усика.
Нагадаємо, українець заявив, що Чісорі ще потрібно потрапити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.
«Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували».
«Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою», - впевнений Чісора.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів.
Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.