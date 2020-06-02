Відомий боксерський портал склав рейтинг 10-ти кращих боксерів в історії

Топ-10 кращих боксерів в історії за версією BoxRec:

1. Флойд Мейвезер (50-0-0)

2. Менні Пакьяо (62-7-2)

3. Карлос Монсон (87-3-9)

4. Мохаммед Алі (56-5-0)

5. Шугар Рей Робінсон (174-19-6)

6. Бернард Хопкінс (55-8-2)

7. Джо Луїс (66-3-0)

8. Арчі Мур (186-23-10)

9. Оскар Де Ла Хойя (39-6-0)

10. Хуліо Сезар Чавес (107-6-2)

До речі, британський боксер Дерек Чісора впевнений, що зуміє потрапити в Олександра Усика.

Нагадаємо, українець заявив, що Чісорі ще потрібно потрапити в ціль, а потім сподіватися на нокаут.

«Я сконцентрований на своїй роботі. Активно працюю і буду це робити до дня бою. Розумію, що Усик збирається танцювати навколо мене, але ми дещо приготували».

«Ми активно тренуємо певні речі, і це дасть результат в день бою», - впевнений Чісора.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів.

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.