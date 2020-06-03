У Києві буде проведено перше в Україні боксерське шоу після карантину

Так, в середу, 1 липня, в одному зі столичних клубів пройде дебютне шоу другого сезону Ліги жіночого боксу за участю української команди «Українські Левиці».

Організатори заявили, що шоу пройде без глядачів.

До речі, 2020 рік готує для любителів боксу чимало захоплюючих поєдинків

Вболівальники побачать повторне протистояння американця Деонтея Вайлдера і британця Тайсона Ф'юрі в суперважкій вазі, битву Василя Ломаченка і Теофимо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, поєдинки Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

Розклад головних боїв 2020 року.

11 січня

Ганновер, Німеччина

Джо Джойс (10-0, 9 КО, Великобританія) – Марко Хук (41-5-1, 28 KO, Німеччина)

Бій за титул чемпіона Європи за версією EBU у суперважкій вазі

18 січня

Філадельфія, США

Джуліан Вільямс (27-1-1, 16 KO, США) – Хейсон Росаріо (19-1-1, 13 KO, Домініканська Республіка)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і IBO в першій середній вазі

25 січня

Бруклін, США

Денні Гарсія (35-2, 21 KO, США) – Іван Редкач (23-4-1, 18 KO, Україна)

Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі

1 лютого

Хайкоу, Китай

Хосе Карлос Рамірес (25-0, 17 КО, США) – Віктор Постол (31-2, 12 KO, Україна)

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC та WBO в першій напівсередній вазі

8 лютого

Київ, Україна

Артем Далакян (19-0, 14 КО, Україна) – Хосбер Перес (16-2, 14 КО, Венесуела)

Бій за титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі

22 лютого

Лас-Вегас, США

Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 KO, США) – Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO, Великобританія)

Бій за титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі

29 лютого

Фріско, США

Майки Гарсія (39-1, 30 КО, США) – Джессі Варгас (29-2-2, 11 КО, США)

12-раундовий бій у напівсередній вазі

7 березня

Манчестер, Великобританія

Олександр Усик (17-0, 13 КО, Україна) – Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія)

Бій за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі

11 квітня (дата не підтверджена)

Нью-Йорк, США

Василь Ломаченко (14-1, 10 КО, Україна) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

25 липня – 9 серпня

Токіо, Японія

Олімпійські ігри

Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.

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