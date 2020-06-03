Легендарний поєдинок за участю Віталія Кличка згадали в мережі

Відео нокауту, в який впав колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко на одному з турнірів з кікбоксингу у 1992 році:

"Заклинило Віталіка добре", "не глибокий, але нокаут", "Так у Віталіка руки довші ніж у суперника ноги...", "Програють всі.А ось стати чемпіоном світу після цього можуть лише Найбільші бійці історії", - пишуть у коментарях користувачі мережі.

До речі, американський боксер Майк Тайсон попросив Володимира Кличка допомогти йому в підготовці до повернення в ринг

Про це в інтерв'ю The Sun рассказалсупертяж Ентоні Джошуа.

"На кого я рівняюсь - це на Володимира Кличка. Майк Тайсон хоче повернутися. Вони покликали Кличко для роботи разом з Майком - вони могли б подзвонити кому завгодно, але подзвонили йому, тому що він шановний важковаговик і знає, як працює бізнес.

Це один із способів, яким я хотів би, щоб мене запам'ятали. Володимир – людина, на якого я рівняюся", - заявив Джошуа.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.