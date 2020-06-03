Український спортсмен Станіслав Горуна висловився про Російську Федерацію

Український переможець Європейських ігор-2019 та Всесвітніх ігор-2017, а також володар "золота" на Кубку світу з карате Станіслав Горуна впевнений, що війна з Росією йде лише між політиками.

Про це 2019 року він розповів для журналістів інтернет-видання Тribuna.com.

За його словами, тільки Путін винен у тій війні, яка відбувається між Україною і Росією, адже якби не президент РФ народи не стали б воювати. Крім того, він додав, що у політиків є гроші, щоб підтримувати цю війну.

"Війна (бій - прим.ред), яку ми зараз маємо, є суто політичною. На жаль, вона є. Це не війна між націями, народами, а війна політиків. Лідери держав мають ресурси і вплив, щоб цю війну підтримувати. Тому якби не воля Путіна, тільки Путіна, то війни між Україною та Росією не було. Тому "Путін – х***про", якщо що", - зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що чемпіон світу з кікбоксінгу 2008 року, севастополець Павло Журавльов розкритикував українських політиків.

Так, він вважає, що політики в Україні перекрутили поняття патріотизму. За його словами, українські політики використовують гарне слово "патріотизм", щоб за допомогою нього з легкістю керувати українським народом.

Нагадаємо, чемпіон світу Журавльов розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що кікбоксер Журавльов обставив Ломаченка патріотичним відео.