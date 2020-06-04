Британський боксер Дерек Чісора назвав українця Олександра Усика одним з трьох найкращих боксерів світу

Про це Чісора сказав, коментуючи майбутню зустріч з Усиком в рингу.

"Бій з Усиком - це великий крок для мене. Я буду битися з одним з найкращих боксерів незалежно від вагової категорії у світі. Це Усик, Тайсон Ф'юрі і Канело Альварес. Так що я буду боксувати з одним із найкращих хлопців. Я схвильований цим, я як пацан в переддень Різдва.

Усик - новачок в суперважкій вазі, але ми знаємо, що він вміє битися, тому я буду намагатися з усіх сил і не перестану викидати удари. Я збираюся спробувати збити його темп, я буду всюди", - сказав Чісора, якого цитує inews.co.uk.

До речі, бій Усика з Чісорою був запланований на 23 травня в Лондоні

Поєдинок був перенесений після того, як Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити бої в країні до кінця травня через пандемії.

«Ми ведемо переговори з цього питання. Багато країн приходять до нас, і це може бути єдиним способом проведення цих боїв в найближчі місяці. Ми все ще повинні узгодити все з платформою DAZN, але після нашого урочистого виступу в Саудівській Аравії вони дізналися, що не все має відбуватися у США», — сказав промоутер Едді Хирн.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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